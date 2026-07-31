İspanya Başbakanı Sanchez: İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlaldir

Sanchez, Sebte'de gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana kente giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme ve ülkelerine geri gönderilme sürecinin hızlandırılması için yerel ve ulusal yetkililerle geçiş merkezinin hazırlanmış olduğunu söyledi.

İspanya Başbakanı, düzensiz göçmen akınına işaret ederek, "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. İspanya genelinde düzensiz göçmen gelişlerinde aydan aya kaydettiğimiz o sistematik düşüş eğilimini kırmaktadır. Bu nedenle, sadece acil olan hususlarda harekete geçmekle kalmamalı, aynı zamanda önemli olan konularda da adım atmayı unutmamalıyız." dedi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri anlatan Sanchez, Sebte şehrinde güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

"Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili süreçleri hızlandırıyoruz"

Sanchez, "Özellikle dünden bu yana giren düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili süreçleri hızlandırıyoruz. Bu kişilerin birçoğunun çıkış işlemleri zaten gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınına ilişkin, "Dün olan şey, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve ihlaldir." dedi.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akınının sebebiyle ilgili Sanchez, "Yaşananlar, insan kaçakçılığı yapan mafyaların sınırı yüzerek geçen kişilerin geri gönderilmeyeceğini içeren Endülüs Yüksek Mahkemesinin kararını kendi çıkarlarına göre yorumlamasından kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özerk kentin sakinlerine yönelik konuşmasında Sanchez, tüm İspanya'nın yanlarında olduğunu ve hükümetinin yaşadıkları duygusal durumu ve sıkıntıyı anladığını söyledi.

Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesinin hızlandırılmasına ilişkin Sanchez, bu işlemleri somutlaştırmak için İltica Komisyonunun acil koduyla toplandığını anlattı.

Sanchez, düzensiz göçle mücadelede Fas ile işbirliği içinde olduklarını vurgulayarak, düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ve insan kaçakçılığı yapan gruplarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Düzensiz göçün İspanya hükümetinin temel meselelerinden olduğuna dikkati çeken Sanchez, bu konuda alınan önlemler ile ulusal ve bölgesel çapta gerçekleştirilen işbirliklerini anlattı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.