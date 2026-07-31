Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 232 trilyon lira, yükümlülükleri ise 248 trilyon lira oldu.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak yüzde 23,2 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 6,1’i kadar, bu çeyrekte ise GSYH'nin yüzde 10,2’si kadar net borç alındığı görüldü.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54’lük pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 49’luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 94 olarak gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.