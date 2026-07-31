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Gündem
AA 31.07.2026 14:45

Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş: İş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla attıkları her adımda ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda nisan ayında 24 haftaya çıkardığımız doğum izni süresi de bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a katkıları dolayısıyla teşekkür ediyor, çocuk sahibi olan ailelerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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