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Türkiye
TRT Haber 31.07.2026 14:02

11 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

11 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan "sarı" kodlu uyarıda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.

MGM'nin uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova oldu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

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