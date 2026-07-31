Bakan Gürlek: Adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yargı sisteminde reform niteliği taşıyan yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayacak 12. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, düzenlemenin temel amacının hukuk sistemini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara değinen Gürlek, şunları kaydetti;

Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yargının işleyişini hızlandıran, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıran ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kanunun hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza, Cumhur İttifakı’mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 12. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.