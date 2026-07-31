TRT ortak yapımı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Türkiye'nin Oscar adayı

TRT ortak yapımları uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği TRT ortak yapımı “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak belirlendi. Film, Mart 2027’de düzenlenecek olan 99. Oscar Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye adına yarışacak.

12 Punto desteğiyle başlayan festival serüveni

Gelişim sürecinde 12 Punto 2019’da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan ve dünya prömiyerini Ekim 2025’te 62. Antalya Film Festivali’nde gerçekleştiren TRT ortak yapımı “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, festival yolculuğuna Kasım 2025’te düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali ve 36. Ankara Film Festivali ile devam etti. Film, 13. Boğaziçi Film Festivali’nden En İyi Kurgu Ödülü ile döndü.

Filmin konusu

Film, 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik’in, Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki küçük çocuğuyla birlikte Avrupa’ya gidebilmesi için maddi yardımda bulunmasının ardından gelişen olayları odağına alıyor.

Refik, Kurban Bayramı’nda çocuklarıyla bir araya gelmeyi beklerken, Nesrin iki evladını ona emanet ederek gözden kaybolur. Bu sırada iflasın eşiğindeki süt ürünleri tüccarı olan oğlu İhsan, aileden kalan köy arazisinde hayvan çiftliği kurmak amacıyla babasını ve kız kardeşini finansal destek vermeye ikna etmeye çalışmaktadır.

İstanbul’daki akademik yaşamını geride bırakıp Almanya’ya taşınmayı planlayan kızı Nalan ise uzun zaman sonra bayram vesilesiyle baba ocağına geri döner.

Oscar adaylık takvimi

99. Oscar Ödülleri süreci kapsamında ülkelerin En İyi Uluslararası Film kategorisindeki aday bildirimleri ve film başvuruları 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanacak. Yarışmada öne çıkan 15 filmin yer alacağı kısa liste 15 Aralık 2026’da kamuoyuna duyurulacak. Nihai Oscar adaylarının 21 Ocak 2027’de ilan edilmesinin ardından, 99. Oscar Ödül Töreni 14 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.