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Çevre
AA 31.07.2026 12:42

Kuraklık riskleri "TAKİS" ile anlık takip edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda geliştirilen Tarımsal Kuraklık İzleme Sistemi'nin (TAKİS) hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri dijital ortamda anlık takip edilebilecek.

Kuraklık riskleri "TAKİS" ile anlık takip edilecek

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda geliştirilen sistemle meteorolojik veriler, su kaynaklarına ilişkin göstergeler ve fenolojik gözlemler tek platformda toplanacak.

TAKİS ile il ve ilçe düzeyinde tarımsal kuraklığın izlenmesi, analiz edilmesi ve risk değerlendirmesinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Tarımsal kuraklığın izlenmesi ve yönetiminde dijital dönüşüm güçlendirilirken iklim değişikliğine uyum çalışmalarının desteklenmesi, kuraklık risklerinin erken tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi planlanıyor.

Saha tespitleri dijital ortamda kayıt altına alınacak

Sistem sayesinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen fenolojik gözlemler ile kuraklığa ilişkin saha tespitleri dijital ortamda kayıt altına alınacak, veri girişi, kontrol ve onay süreçleri elektronik ortamda yürütülecek.

Böylece, ülke genelinde tarımsal kuraklığa ilişkin güncel veriler anlık izlenebilecek, kuraklık riskleri etkin şekilde değerlendirilebilecek.

Karar vericilere de hızlı, güvenilir ve bütüncül veri akışı sağlanacak. Ayrıca, izleme, raporlama ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin, hızlı ve veri odaklı yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Öte yandan, sistemin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27–28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 2 bin 100 teknik personel katıldı.

ETİKETLER
Kuraklık Tarım ve Orman Bakanlığı Dijital Dönüşüm Orman
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