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Dünya
AA 31.07.2026 12:42

Yangınların ve rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu alarmı

Orman yangınları ve yüksek sıcaklıklarla mücadelesini sürdüren Fransa'nın doğusundaki 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi.

Yangınların ve rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu alarmı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin merkez doğu ve kuzeydoğusundaki 10 vilayette bugün öğleden sonra şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı yaptı.

Alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği Doubs, Jura, Saone-et-Loire, Ain, Rhone, Allier, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire ve Ardeche vilayetlerinde saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarlar ve şiddetli dolu yağışı bekleniyor.

Ülkenin güneydoğusunda ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken hala 21 vilayette "turuncu alarm" durumu devam ediyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar yanmış, ülke bu hafta 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girmişti.

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