Odysseia Destanı TRT Dinle'de yeniden keşfediliyor

Dünya edebiyatının en eski ve en etkili eserlerinden biri olarak kabul edilen Odysseia, yüzyıllardır farklı kültürlerde okunmaya ve yorumlanmaya devam ediyor.

Homeros'un kaleme aldığı bu ölümsüz destan, TRT Dinle'de radyo tiyatrosu formatında dinleyicilere sunularak klasik edebiyatın sesli anlatım geleneğiyle buluşmasına katkı sağlıyor.

TRT Dinle’nin ücretsiz sunduğu radyo tiyatrosu Odysseia Destanı ne anlatıyor sorusuna yanıt arayan dinleyicilere de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Homeros'un ölümsüz destanı Odysseia, radyo tiyatrosunda hayat buluyor

Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Odysseia Destanı, İthaka Kralı Odysseus'un Troya Savaşı'nın ardından vatanına dönebilmek için verdiği on yıllık zorlu mücadeleyi konu alıyor.

MÖ 8. yüzyılın sonlarında Homeros tarafından derlendiği kabul edilen ve İlyada'nın devamı niteliğindeki eser, Antik Yunan edebiyatının ve modern Batı kültürünün temellerini oluşturan en eski epik destanlardan biridir.

Homeros'un eserinden uyarlanan ve 12 bölümden oluşan ve Odysseia Destanı özeti niteliğindeki radyo tiyatrosu, macera, sadakat ve cesaret temalarını etkileyici bir ses dünyasıyla dinleyicilere aktarıyor. Zihni Küçümen, Zafer Önen, Turgut Boralı, Şener Şen, Suna Pekuysal, Suna Keskin ve daha birçok usta sanatçının seslendirmeleri yer alıyor.

Dünya klasikleri TRT Dinle'nin radyo tiyatrolarında buluşuyor

Radyo tiyatrosu, edebiyat eserlerini oyunculuk, müzik ve ses efektleriyle zenginleştirerek dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. TRT Dinle radyo tiyatrosu geleneğini dijital platforma taşıyarak dünya klasiklerini sesli içerik olarak erişilebilir hale getiriyor.

Odysseia'nın yanı sıra Anna Karenina, Monte Kristo Kontu, Hamlet, Antonius ve Kleopatra, Küçük Prens, Madam Bovary, Martı ve Yüzyıllık Yalnızlık gibi dünya edebiyatının öne çıkan eserleri de TRT Dinle’de radyo tiyatrosu formatında dinlenebiliyor. Böylece dünya edebiyatı klasikleri, güçlü seslendirmeler eşliğinde ücretsiz olarak keşfedilebiliyor.

TRT Dinle, dinleyicilere istedikleri içeriği istedikleri zaman ve yerde dinleme imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, ücretsiz olarak indirebilecekleri Google Play ve App Store uygulamaları ya da trtdinle.com adresi üzerinden TRT’nin zengin sesli içerik arşivine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Sesli kitaplarla klasik eserler her an dinlenebiliyor

Sesli kitaplar, klasik ve çağdaş eserleri zamandan ve mekândan bağımsız şekilde deneyimleme imkânı sunarak dinleme alışkanlığını destekliyor. TRT Dinle'nin zengin sesli kitap arşivinde dünya edebiyatının önemli yazarlarının eserleri dinleyicilerle buluşturuluyor.

Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar ve İnsancıklar'ı, Tolstoy'un İnsan Ne İle Yaşar'ı, Jack London'ın Kızıl Veba ve Suikast Bürosu eserleri ile Balzac'ın Vadideki Zambak'ı platformdaki seçkin içerikler arasında yer alıyor. Klasik edebiyatı sesli kitap dinleme deneyimiyle keşfetmek isteyen ilgililer, TRT Dinle üzerinden bu eserlerin tamamına ücretsiz olarak erişebiliyor.