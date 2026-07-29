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Türkiye
AA 29.07.2026 11:37

24 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 138 şüpheliden 80'i tutuklandı.

24 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu 6 bin 48 personelin katılımıyla 24 ilde jandarma tarafından "uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine" yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 408 kilogram uyuşturucu ile 159 bin 788 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 milyon 325 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Yakalanan 138 şüpheliden 80'i tutuklanırken, 58'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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