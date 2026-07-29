Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.07.2026 11:44

Batı Şeria'da bir İsraillinin, askeri üniforma giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı.

Batı Şeria'da bir İsraillinin, askeri üniforma giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı

İsrail basınında yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus iline bağlı Huvara beldesine 6 Haziran'da düzenlenen baskın ve Filistinlilere yönelik saldırı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İsrail polisince yapılan soruşturmada, İsrail askeri üniforması giyen ve Filistinlileri darbeden kişinin asker olmadığı ortaya çıktı.

Asker üniforması giyen ve silah taşıyan İsraillinin, bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerindeki "güvenlik görevlilerinden" biri olduğu belirtildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süredir aranan İsrailli saldırganı gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 6 Haziran’da Nablus’un Huvara beldesinde baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı. Saldırı sırasında İsrail askeri üniforması giyen silahlı kişinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte belde sakinlerinden 2 kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, asker üniforması giyen silahlı İsraillinin bir Filistinliyi zorla yere yatırarak yumrukladığı ve tekmelediği görülmüştü.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 84,33 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı
12:16
Tekirdağ'da atık denetimlerinde 22 işletmeye 14 milyon lira ceza
12:07
Japonya'daki Japon nüfusu 42 yıl sonra ilk kez 120 milyonun altına geriledi
12:10
İstanbul'daki hava kirliliği yüzde 6 azaldı
12:02
Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu büyümeye devam ediyor
11:57
2026-YKS tercih süreci başladı
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ