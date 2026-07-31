Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.07.2026 11:14

Bakan Yumaklı: Fethiye'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı: Fethiye'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."

ETİKETLER
Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
MİA: Yapay zeka küresel rekabeti yeniden şekillendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
İspanya, son 24 saatte 49 binden fazla kişinin Sebte'ye geçtiğinin düşünüldüğünü bildirdi
11:32
Belçika ordusu, personel ihtiyacını karşılamak için sağlık kriterlerini gevşetme kararı aldı
11:21
Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı
11:16
Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi "öğrenci evi"
11:06
AB ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp 435 bin hektarı buldu
11:05
Bakan Kurum, orman yangınlarındaki hasarlı yapı sayısını açıkladı
Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor
Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ