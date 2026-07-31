Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, haftanın ilk günü itibarıyla yurdun güney ve iç kesimlerinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.

Ankara'da termometreler 34 dereceyi gösterirken, İstanbul'da 30, İzmir'de ise 34 derecelik bir sıcaklık öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Diyarbakır çevresinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Aynı gün Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde (Artvin, Ardahan) yerel sağanak geçişleri görülecek. Salı günü ise yağışlı hava etkisini daraltarak sadece Doğu Karadeniz’in en uç kesimlerinde varlığını sürdürecek.

Hafta ortasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam edecek. Ankara'da 34 derecelik sıcaklık korunurken, İstanbul'da Salı gününden itibaren sıcaklığın 32 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günleri yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Rize, Artvin, Ardahan, Kars) gök gürültülü sağanak etkili olmaya devam ederken; Perşembe günü Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel yağış geçişleri görülebileceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre hafta genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul'da nemli ve az bulutlu. 30-32, Ankara'da açık ve az bulutlu 34, İzmir'de güneşli 34-35, Antalya ve Adana'da yüksek nem oranıyla birlikte 33-36, Diyarbakır' da 41-42, Erzurum'da yer yer yağışlı 32-33 derece civarında seyredecek.

Uzmanlardan "güneş çarpması" uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta başından itibaren artacak olan sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da beklenen yerel yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.