Ambarlı'da 2,1 milyar lira değerinde 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet, İçişleri ile Ticaret Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç yapılarına karşı mücadelenin tavizsiz sürdüğünü vurguladı.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların cep telefonlarına toplu mesaj (SMS) göndererek yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik kapsamlı bir inceleme yapıldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geliştirilen yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde, başta "0850"li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapıldığının tespit edildiğini kaydeden Gürlek, bu kapsamda 33 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli operasyon başlatıldığını ifade etti.

Ambarlı Limanı’nda dev operasyon

Bakan Gürlek açıklamasında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir diğer soruşturmada ise dev bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldığını duyurdu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yapıldı.

Güney Asya menşeli olduğu belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 3 ton "pregabalin" maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Kontrollü teslimatla suç Aağı deşifre ediliyor

Operasyonun devamında uyuşturucu maddenin alıcılarına yönelik "kontrollü teslimat" ve teknik takip işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, olayda kullanılan tırın muhafaza altına alındığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve dijital materyallere el konulduğunu bildirdi.

Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara ve operasyonları gerçekleştiren emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerine teşekkür eden Bakan Gürlek, şu mesajı verdi;

Teknolojinin sağladığı bütün imkânları kullanarak suçun izini sürecek; gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.