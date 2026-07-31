Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hafta sonunu kapsayan hava tahmin haritalarına göre, hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Ancak bazı bölgeler için fırtına ve yağış uyarıları yapıldı.

Marmara ve Ege bölgelerinde hafta sonu kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, rüzgarın sıcaklığın etkisini bir nebze de olsa kırması öngörülüyor. Bölgede sıcaklıklar yarın 29-30, pazar günü ise 30-34 derece civarında seyredecek.

Güneydoğu'da termometreler 43 dereceyi görecek

Hafta sonunun en yüksek sıcaklıkları her zamanki gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedilecek. Yarın Diyarbakır ve çevresinde sıcaklığın 43 dereceye kadar çıkması beklenirken, pazar günü de termometreler 42 dereceyi gösterecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Başkentte hava ısınıyor

Ankara'da yarın 29 derece olması beklenen hava sıcaklığının, pazar günü yükselerek 32 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Başkent genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

Yurdun büyük bir bölümü güneşin etkisi altındayken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle yarın Artvin ve çevresinde etkili olması beklenen yağışların, pazar günü de bölgenin yüksek kesimlerinde devam edeceği öngörülüyor.

Akdeniz'de güneşli hafta sonu

Antalya ve Adana başta olmak üzere Akdeniz kıyılarında hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Bölgede sıcaklıkların 34 ile 37 derece arasında değişmesi, nem oranının ise hissedilen sıcaklığı artırması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini ve özellikle orman yangını riski ile güneş çarpmasına karşı tedbirli olmalarını hatırlattı.