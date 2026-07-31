Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.07.2026 11:03

Bakan Kurum, orman yangınlarındaki hasarlı yapı sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç’te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, orman yangınlarındaki hasarlı yapı sayısını açıkladı

Bakan Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki hasarlı yapılara ilişkin bilgi verdi.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi.

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, Kumluca’da 20, Seydikemer’de 39, Gömeç’te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Bakan Kurum, orman yangınlarındaki hasarlı yapı sayısını açıkladı

ETİKETLER
Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ihracatı haziranda 24,9 milyar dolar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
İspanya, son 24 saatte 49 binden fazla kişinin Sebte'ye geçtiğinin düşünüldüğünü bildirdi
11:32
Belçika ordusu, personel ihtiyacını karşılamak için sağlık kriterlerini gevşetme kararı aldı
11:21
Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı
11:18
Bakan Yumaklı: Fethiye'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
11:16
Yasa dışı bahis örgütlerinin yeni yöntemi "öğrenci evi"
11:06
AB ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp 435 bin hektarı buldu
Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor
Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendiriyor
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ