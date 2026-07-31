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Türkiye
AA 31.07.2026 11:18

Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 67 bin 709 annenin "analık raporunu" uzatarak doğum izni süresini 24 haftaya kadar kullandığını söyledi.

Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle doğum izni raporlarının uzatılmasına ilişkin yürütülen süreç konusunda değerlendirmede bulundu.

Yasa kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiğini belirten Işıkhan, başvuruya dayalı işlemlerin yanı sıra sistem tarafından gerçekleştirilen otomatik uzatma işlemlerinin de sürdüğünü söyledi.

Işıkhan, "Bu kapsamda 4A statüsündeki sigortalılar için 32 bin 214, 4B kapsamındakiler için 1.711, 4C kapsamındakiler için ise 13 bin 435 analık raporu otomatik olarak uzatıldı. Böylece üç sigortalılık statüsünde toplam 47 bin 360 analık raporu, herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın sistem tarafından otomatik olarak uzatma işlemine tabi tutuldu." bilgisini verdi.

"Annelerin yüzde 43'ü ilave izni kullandı"

Bakan Işıkhan, 27 Temmuz itibarıyla analık raporu uzatma başvurusu yapabilecek 46 bin 918 sigortalı bulunduğunu ifade etti.

Analık raporu otomatik olarak uzatılan 47 bin 360 sigortalının yanı sıra 20 bin 349 sigortalının da rapor başvurusunu tamamladığını dile getiren Işıkhan, "Başvuruda bulunan sigortalıların tamamı için rapor oluşturma işlemleri sonuçlandırıldı. Böylece istek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin yüzde 43'ü raporlarını uzatma kararı aldı. Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67 bin 709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu." dedi.

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