KAAN taksi testini başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye’nin göz bebeği projelerinden KAAN’ın iki yeni prototipi ilk kez sahneye çıktı. Geçtiğimiz yıl havalanan uçaktan farklı olarak geliştirilen bu iki platform ciddi değişiklikler barındırıyor.

Daha önce iki uçuş yapan KAAN-0’ın ardından üretilen yeni prototip KAAN-1 yer testlerine devam ediyor.

Bu doğrultuda KAAN-1 taksi test faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın özellikleri

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.