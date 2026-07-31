Hac kayıtları nasıl yapılacak? İşte merak edilenler

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2027 hac organizasyonu kapsamında 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katıldığı kura noter huzurunda çekilirken, kurada kesin kayıt hakkı elde eden 84 bin 942 hacı adayı için kayıt işlemleri başladı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilerle, hac kayıtlarıyla ilgili merak edilenleri 5 soruda derledi.

1- Kesin kayıt işlemleri ne zamana kadar sürecek?

​2027 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 18 Ağustos'a kadar e-Devlet portalındaki "hac işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor.

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 - Hacı adayları konaklama kaydı için nasıl bir yol izleyecek?

Hacı adayları normal ve yakın mesafe konaklamalarda oda ve havalimanı tercihlerini e-Devlet üzerinden "hac işlemleri" menüsünden yapabilecek.

Diyanet organizasyonunu tercih edenler oda ve havalimanı tercihlerini il müftülüklerden, acente organizasyonunu tercih edenler ise Diyanet ile sözleşme imzalayan acenteler vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek.

3 - Yetkili acenteler nasıl tespit edilecek?

Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acentelerin listesini, "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

4 - Adaylar hac ücretlerini nasıl ödeyecek?

Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi, yüzde 40'ı peşin, kalanı 2 taksitte ödenebilecek.

Hacı adayları hac ücretlerini, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yatırabilecek.

5 - Kesin kayıt yapan hacı adaylarının kurslara katılımı gerekiyor mu?

Kesin kayıt yaptıran hac yolcularının, müftülüklerce düzenlenecek hac hazırlık kurslarına ve kafile başkanlarınca düzenlenecek tanışma ve bilgilendirme toplantılarına mutlaka katılmaları gerekiyor.