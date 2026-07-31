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Gündem
TRT Haber 31.07.2026 07:53

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme yapılarak suçun işlendiğini tespit eden ekipler, ayrıca telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını belirledi.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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