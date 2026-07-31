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Dünya
Russian Today 31.07.2026 07:59

Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi

Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği bildirildi.

Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi

Aşının geliştirilmesinde rol oynayan Gamaleya Araştırma Enstitüsü Bilimsel Direktörü Aleksandr Ginzburg, nisan ayında ilk dozu alan 60 yaşındaki evre üç melanom hastasının tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Ginzburg, yapılan testlerde vücudun tümör ve metastazlarla mücadele etmek için gerekli olan aktif bileşikleri ürettiğini ve immünolojik yanıtın son derece olumlu gerçekleştiğini kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl, ileri evre melanom için geliştiren "Neooncovac" adlı mRNA tabanlı aşı ile kolorektal kanseri hedefleyen "Oncopept" adındaki peptid ilacının kullanımına onay vermişti.

Gamaleya Enstitüsü yetkilileri, kişiselleştirilmiş melanom aşısının önümüzdeki süreçte 10 hasta için daha hazırlanacağını ve üretimin bir ila üç ay içinde tamamlanacağını duyurdu.

Genetik analizle kişiye özel üretim

Hastalığı doğrudan tedavi etmek yerine bağışıklık sistemine kanserli hücreleri tanımayı ve yok etmeyi öğretmeyi hedefleyen yöntemde, hastanın tümöründen ve sağlıklı dokusundan alınan örneklerin genetik yapısı analiz ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda sadece ilgili kişiye özel aşı üretimi gerçekleştiriliyor.

Rusya Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi Başkanı Andrey Kaprin, bu teknolojinin kanser tedavisinde temelden farklı bir yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Öte yandan Oncopept tedavisini alan hastalarda da gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği aktarılırken, Gamaleya Enstitüsünün pankreas, böbrek ve küçük hücreli dışı akciğer kanserlerine yönelik tedavi çalışmalarını da sürdürdüğü bildirildi.

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