15 yaşında, 100 yıl hapis cezası aldı

Madison Bölgesi Devre Mahkemesi Yargıcı David Happe tarafından verilen kararda, "Mickey Cobra Nation" (MCN) adlı çetenin üyesi olduğu belirtilen Larry'ye, 26 yaşındaki Dayla Swain'in öldürülmesi suçundan 50 yıl, suç örgütü üyesi olmakla ilgili ceza artırımından da 50 yıl olmak üzere toplam 100 yıl hapis cezası öngörüldü.

Aynı davada yargılanan 19 yaşındaki sanık Rashawn Samuels ise cinayet ve çete üyeliği suçlamalarından toplam 125 yıl hapis cezası aldı.

Davanın diğer bir sanığı 19 yaşındaki Kyree Craver temmuz ayı başında 90 yıl hapis cezasına çarptırılırken, dördüncü sanığın yargılanmasına yılın ilerleyen döneminde başlanacağı bildirildi.

Yanlış hedef hayatını kaybetti

Savcılık kaynakları, olayın Şubat 2025'te Anderson kentindeki bir gece kulübünün dışında meydana geldiğini aktardı.

Sanıkların, 2023 yılında işlenen başka bir cinayetin görgü tanığını hedef aldığı ancak silahlı saldırıda hedef alınan kişi yerine olay yerinde bulunan Dayla Swain'in vurularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Indiana yasaları uyarınca cinayetin işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olan Larry, cezasının en az 20 yılını tamamladıktan sonra savcının onayı olmaksızın cezasının yeniden değerlendirilmesi için mahkemeye başvurma hakkına sahip bulunuyor.