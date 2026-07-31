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Dünya
The Guardian 31.07.2026 06:44

Netflix'e çalınan Nicolas Cage filmine ilişkin 105 milyon dolarlık dava

Nicolas Cage'in henüz vizyona girmemiş İkinci Dünya Savaşı temalı gerilim filminin bulunduğu sabit diskin çalınması üzerine Netflix'e 105 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

Netflix'e çalınan Nicolas Cage filmine ilişkin 105 milyon dolarlık dava

Netflix'in Los Angeles'taki ofisinde gerçekleşen hırsızlık olayında birden fazla sabit disk çalındı. Söz konusu disklerden birinde 45 milyon dolar bütçeli "Fortitude" adlı casusluk filminin kopyasının yer aldığı bildirildi.

Yapımcı firma, filmin kaybından sorumlu tuttuğu streaming platformuna karşı hukuki süreç başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Netflix sözcüsü, endüstri standartlarına uygun güvenlik önlemleri alınmadan teslim edilen bir filmin kayıp riskini üstlendikleri yönündeki iddiaları reddetti.

Yayın haklarına sahip olmadıklarını belirten sözcük, içerik güvenliğini ciddiye aldıklarını ve yapım ekibine destek olmak amacıyla korsan sitelerin takibi dahil gerekli adımları attıklarını aktardı.

Netflix'in, tanıtım materyallerine ilgi gösterdikten sonra filmin dijital kopyasını haziran ayında aldığı kaydedildi.

İç gösterimin ardından dosyaların silinmesi talimatı verilmesine rağmen hırsızlık olayının yaşandığı belirtildi. Netflix Film Alımları Başkanı Sean Berney, şirket tarihinde ilk kez böyle bir hırsızlıkla karşılaştıklarını ve güvenlik ekipleriyle yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadığını ifade etti.

Netflix, olayın ardından polis raporu düzenlenip düzenlenmediğine dair detayları paylaşmamakla ve yapımcıların talebine rağmen Los Angeles Polis Departmanı'nı (LAPD) sürece dahil etmemekle suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, filmin uluslararası vizyon stratejisinin ve ödül kampanyalarının durma noktasına geldiği, 45 milyon dolarlık yatırımın ve yapımın değerinin riske atıldığı vurgulandı.

Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiği Londra merkezli casusluk filminde Nicolas Cage'in yanı sıra Matthew Goode, Michael Sheen ve Ben Kingsley rol alıyor.

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