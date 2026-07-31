Mirastan mahrum kaldığını sanan adam çocukluk evini havaya uçurdu

Anne ve babasının birkaç ay arayla hayatını kaybetmesinin ardından Davies, erkek kardeşi Craig ile birlikte Hambleton köyünde yer alan 260 bin sterlin değerindeki müstakil evde yaşamaya devam etti.

27 Mart 2024 sabahı Carr Lane üzerindeki evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Çatısı çöken ve alevler içinde kalan binanın yanından çıkan Davies, yoldan geçen bir kişiye "Ailem evi istiyor. Eğer ben alamayacaksam kimse alamaz" dedi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada; evin salon, mutfak ve yatak odasına üç adet gaz tüpü yerleştirildiği, çatı katına benzin döküldüğü ve bir mumun yakıldığı tespit edildi.

Savcılık, yanıcı maddelerle hızlandırılan yangının yol açtığı patlama şiddetinin çevredeki insanlar için hayati risk oluşturduğunu bildirdi.

Miras iddiası asılsız çıktı

Mahkemede ifade veren Craig Davies, anne ve babalarının ölmeden önce yaptıkları vasiyette evi iki kardeş arasında eşit olarak paylaştırdığını söyledi.

2025 yılı başlarında evi satıp kendi yollarına gitmeyi teklif ettiğini belirten Craig Davies, kardeşinin babalarının hayatının son aylarında evi sadece kendisine bırakan gizli bir vasiyet imzaladığı yönünde gerçek dışı bir iddiaya kapıldığını ve kendisini komployla suçladığını aktardı.

Patlama sırasında işte olan Craig Davies, olayı arkadaşından gelen mesajla öğrendi. Günlükleri, aile fotoğrafları ve anne babasına ait takılar da dahil olmak üzere tüm eşyalarını kaybeden Craig Davies, kardeşinden 170 bin sterlinden fazla tazminat talebinde bulundu.

Akıl sağlığı faktörü cezayı indirdi

Preston Kraliyet Mahkemesinde görülen davada sanık savunması, Davies'in uzun süredir bipolar bozukluk, depresyon, anksiyete ve otizm spektrum bozukluğu tedavisi gördüğünü, olay sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığını ve hayatına son vermeyi planladığını belirtti.

Yargıç Philip Parry, sanığın akıl sağlığı sorunları nedeniyle sorumluluğunun önemli ölçüde azaldığını ve suçunu erken aşamada kabul ettiğini dikkate alarak Davies'i 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Davies, cezasının en fazla yarısını cezaevinde geçirdikten sonra kalan süreyi denetimli serbestlik altında tamamlayacak.