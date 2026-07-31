UEFA Dünya Kupası'nı boykot ederse ne olacak?

Düzenlenen acil toplantının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA ve üye federasyonları FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır" ifadesine yer verildi.

Tepki gösterilen plan, söz konusu şirketin FIFA tarafından yönetilmesini ancak aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadının kardeşi Joshua Kushner'ın da bulunduğu özel yatırımcılar tarafından kısmen finanse edilmesini öngörüyor.

Gelişmelerin ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) da 41 üyesiyle birlikte teklifi reddettiğini duyurdu.

Süreç nasıl işleyecek?

FIFA'nın sunduğu finansman anlaşmasını kabul etmek ve öngörülen ödemeyi almak için belirlenen son tarih 19 Eylül.

UEFA'nın boykot kararının uygulanması halinde, Polonya'nın ev sahipliğinde 5 Eylül'de başlayacak olan 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası ve sonbaharda oynanacak Kadınlar Dünya Kupası play-off karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok organizasyon etkilenecek.

UEFA Başkan Yardımcısı Laura McAllister, durumun FIFA'nın politikalarından kaynaklandığını belirterek, futbolcuların ve ülkelerin mağdur olmasını istemediklerini ancak bu noktaya sürüklendiklerini aktardı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Debbie Hewitt ve FIFA Finans Komitesi Başkanı Mike Mulraney de dahil olmak üzere çok sayıda yetkili, Infantino'nun karar alma süreçlerinde yeterli istişarede bulunmamasını ve diyalog eksikliğini eleştirdi.

Infantino'nun görevi tehlikede mi?

2016 yılında FIFA başkanlığına seçilen 56 yaşındaki Gianni Infantino'nun gelecek yıl mart ayında dördüncü dönem için aday olması bekleniyordu.

Seçimlere tek aday olarak girmesi öngörülen Infantino için UEFA ve CONCACAF kanadında yaşanan son gelişmelerin ardından muhalefet arayışları başladı.

Adaylık için Paris Saint-Germain Başkanı ve Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Lideri Nasser Al-Khelaifi'nin ismi gündeme gelse de Al-Khelaifi'ye yakın kaynaklar kendisinin bu göreve talip olmadığını bildirdi.

Eski İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı David Bernstein, normal bir kuruluşta böyle bir kriz sonrası başkanın görevden ayrılabileceğini ancak FIFA'da nihai kararı ulusal federasyonların desteğinin belirleyeceğini ifade etti.

Eski UEFA Üst Yöneticisi Lars-Christer Olsson ise Infantino'nun yetkilerini aştığını ve bu durumun futbol yönetimi için yeni bir başlangıç olması gerektiğini savundu.

FIFA yetkililerinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UEFA tamamen ayrılabilir mi?

UEFA'nın FIFA'dan tamamen kopması teorik olarak tartışılsa da pratikte her iki taraf için ağır sonuçlar getireceği değerlendiriliyor:

Ekonomik etki: Avrupa ülkelerinin yer almadığı bir Dünya Kupası'nın ticari değeri ciddi oranda düşecektir. Infantino'nun federasyonlara vaat ettiği 40 milyar dolarlık gelir hedefine Avrupa olmadan ulaşılması mümkün görünmüyor.

Karşılıklı bağımlılık: David Bernstein'ın belirttiği gibi, FIFA Avrupa ülkelerinin turnuvalarda yer almamasını göze alamazken, Avrupa futbolu da bu küresel organizasyonların dışında kalmayı sürdüremez.

Analistler, 19 Eylül'e kadar sürecek müzakere döneminde FIFA'nın projeyi geri çekmesi veya kapsamlı revizyona gitmesi ihtimalini en güçlü senaryo olarak değerlendiriyor.