UEFA'dan Dünya Kupası'nı boykot kararı için olağanüstü toplantı

Toplantıda ayrıca Infantino’nun projesinin rekabet hukukunu ihlal edip etmediğini inceleyen Avrupa Birliği ile atılacak sonraki adımlar ele alınacak.

FIFA’nın söz konusu planı, Avrupa futbolunun büyük bölümünde tepkiyle karşılandı ve tüm paydaşlar arasında güçlü bir ittifak oluşmasına yol açtı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Avrupa Ligleri, Avrupa Futbol Kulüpleri, Avrupa Kulüpler Birliği ve taraftar dernekleri yayımladıkları sert açıklamalarla düzgün bir süreç yürütülmemesini kınadı. Bazı kurumlar ise yönetimin tepe noktasında köklü değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

UEFA yapısı ve ulusal federasyonlar bünyesindeki yetkililer, Infantino’nun planı tek taraflı bir yaklaşımla hazırlamasından ve özelleştirme teklifinin oylamadan sadece 53 gün önce federasyonlara sunulmasından rahatsızlık duyuyor. Teklifi kabul edenlere daha yüksek gelir garantisi verilmesi ise eleştirilerin odağında yer alıyor.

Futbol yönetiminin diğer hiçbir kademesine danışılmadan bu kararların nasıl alındığı ve finans kuruluşu JP Morgan’ın olası ortak olarak nasıl belirlendiği en çok tartışılan konular arasında bulunuyor.

Yaşanan tepkilerin ardından ulusal federasyonlar, Infantino’nun planlarını durdurmak amacıyla boykot tehdidini bir koz olarak masaya getirmeye hazırlanıyor.

FIFA tüzüğünün 14.1b maddesi üyelerin turnuvalara katılmasını zorunlu kılsa da federasyon kaynakları benzer stratejinin 2022'de Ukrayna savaşının başında da kullanıldığını hatırlatıyor.

O dönem FIFA yönetimi Rusya'yı Dünya Kupası'na dahil etmek istemiş, ancak Avrupa federasyonlarının boykot resti üzerine geri adım atmıştı.

UEFA ayrıca planın hukuki açıdan engellenmesi için Avrupa Komisyonu ile temaslarını sürdürüyor. Spor Genel Müdürü Glenn Micallef’in sert açıklamalarının ardından, ana hukuki mücadelenin spor federasyonlarına tanınan rekabet hukuku muafiyetleri üzerinden yürütüleceği belirtiliyor.

FIFA ve UEFA gibi kurumlar sporun kamusal yararını temsil ettikleri için bazı muafiyetlerden yararlanırken, özel sermayeye geçiş durumunda bu korumaların kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Ticarileşme adımları sonrası muafiyetlerin iptal edilmesi, FIFA’nın Avrupa’daki ticari faaliyetlerini ve operasyonel gücünü kısıtlayabilir.