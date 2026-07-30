FIFA, Dünya Kupası'nın ardından Arjantin'e soruşturma başlattı

Arjantin'in 2-1'lik galibiyetle finale yükseldiği maçın ardından kutlama yapan bazı futbolcular, Güney Atlantik'teki İngiliz denizaşırı toprağına atıfta bulunarak "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas Arjantin'indir) yazılı bir pankart taşıdı.

İngiltere tarafından 1833 yılından bu yana yönetilen adalar üzerindeki egemenlik anlaşmazlığı, 1982 yılında 649 Arjantinli ve 255 İngiliz olmak üzere 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 74 günlük bir savaşa yol açmıştı.

FIFA'nın disiplin talimatnamesi "spor organizasyonlarının spor dışı gösteriler için kullanılmasını" yasaklıyor. Pankart, Atlantik'in her iki yakasında da siyasi tartışmalara neden oldu.

Dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü, "Dünya Kupası bizim olmayabilir ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir" açıklamasını yaptı. Beyaz Saray FIFA Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani ise ABD'nin ifade özgürlüğünü savunduğunu belirterek Arjantinli oyunculara destek verdi.

Arjantin milli takımı daha önce de benzer bir eylemde bulunmuştu. FIFA, 2014 yılında La Plata'da Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncuların taşıdığı daha büyük bir pankart nedeniyle Arjantin'e 20 bin sterlin para cezası uygulamıştı.

FIFA'nın Arjantin Futbol Federasyonuna yönelik suçlama dosyasında "ayrımcı tezahürat ve hareketler, geç başlama, maç ve güvenlik protokollerine uyulmaması, takım ve seyirciler tarafından uygunsuz mesajların sergilenmesi ve seyircilerin yabancı madde fırlatması" gibi ihlaller de bulunuyor.

Final maçının ardından çıkan olaylar da inceleme altında

Arjantin'in finalde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yaşanan saha olaylarıyla ilgili olarak bazı futbolcular hakkında da inceleme yürütülüyor. İspanya'nın şampiyonluğu kutladığı sırada New York New Jersey Stadyumu'nda futbolcular arasında arbede çıktı.

İspanyol oyuncu Eric Garcia'yı yere seren Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, FIFA disiplin talimatnamesi kapsamında üç ayrı saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Defans oyuncusu Nahuel Molina hakkında ikisi saldırı, biri sportmenliğe aykırı davranış olmak üzere üç ayrı inceleme başlatıldı.

Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala bir saldırı, finalde süre almayan yedek oyuncu Thiago Almada ise bir sportmenliğe aykırı davranış suçlamasıyla dosyaya dahil edildi. İspanya kadrosunda yer alan Gavi hakkında da sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle işlem başlatıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, ilgili taraflara savunmalarını sunmaları için süre tanındığı ve disiplin kurulunun kararını ilerleyen süreçte açıklayacağı bildirildi.