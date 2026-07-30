Zelenski'nin "geniş çaplı saldırı" uyarısının ardından Rusya, Kiev'i balistik füzelerle vurdu

Saldırı, Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta Rus saldırılarını püskürtmeye yardımcı olacak ilave hava savunma sistemleri talep etmesinin ertesi günü gerçekleşti.

Başkent askeri yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kiev'e düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarının yanı sıra Dinipro ve Kriviy Rih kentlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Hava kuvvetleri, stratejik uçaklardan çok sayıda seyir füzesi dalgasının fırlatıldığı hususunda yerel saatle perşembe sabahı erken saatlerde halkı uyardı. Ayrıca Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk bölgesinden de seyir füzesi atışlarının tespit edildiği kaydedildi.

Kriviy Rih yakınlarındaki Raduşne köyüne düzenlenen saldırının ardından çekilen görüntülerde, yıkılan bir binanın enkazı arasında cesetlerin bulunduğu ve yangınların devam ettiği görüldü.

İlk saldırı dalgasının ardından hava kuvvetleri, Kiev'e doğru daha fazla balistik füzenin ilerlediğini bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırı tehlikesinin sürdüğünü belirterek halka sığınaklarda kalmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ailelerin kalabalık Kiev metro istasyonlarında sığındığı, bazılarının battaniyelerin altında veya küçük çadırlarda kaldığı aktarıldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri ise hava sahasını korumak amacıyla tedbir olarak savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Saldırı, Zelenski'nin hava kuvvetlerinden Rusya'nın ülkenin tüm bölgelerine yönelik geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair rapor aldığını açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. Zelenski, saldırının gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu ifade etmişti.