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Dünya
BBC 30.07.2026 06:36

Yunanistan'da bavul içinde İskoç kadının cesedi bulundu

Yunanistan'da terk edilmiş bir binada bavul içinde İskoç bir kadının cesedi bulundu. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Yunanistan'da bavul içinde İskoç kadının cesedi bulundu

İskoçya Polisi, 18 Temmuz'da Atina'nın Kypseli semtinde evsiz bir kişi tarafından bulunan kadının ardından Yunan makamlarıyla irtibat halinde olduklarını doğruladı.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, 38 yaşındaki Elisabeth-Jane Ross'un geçen ay Kıbrıs'tan Yunanistan'a seyahat ettiği değerlendiriliyor.

Kadının, bulunmasından yaklaşık beş ila yedi gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yunan polisi, Birleşik Krallık vatandaşı bir kadının cesedinin bulunduğunu ve Interpol'den alınan parmak izi verilerinin 1988 doğumlu bir kadınla eşleştiğini bildirdi.

Adli tıp kurumundan gelecek test sonuçları beklendiği için ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Yerel emniyet güçleri, kimlik tespiti konusunda İngiliz makamlarından gelecek ilave bilgileri bekliyor.

Bir emniyet yetkilisi, kadının Yunanistan'a ne zaman, nasıl ve kiminle geldiğine dair detaylı bilgi talep edildiğini, soruşturmanın sürmesi nedeniyle şu aşamada başka bir detay verilemeyeceğini kaydetti.

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi konsolosluk desteği sağladıklarını ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını doğruladı.

İskoçya Polisi sözcüsü ise Atina'da bir İskoç kadının hayatını kaybettiğinden haberdar olduklarını, Yunanistan'daki yetkililerle koordinasyon kurduklarını ve kadının İskoçya'daki ailesine destek sağlandığını bildirdi.

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