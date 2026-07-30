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Dünya
The Guardian 30.07.2026 06:53

Vücuduna yürüyüş sopası saplanan dağcı 16 kilometre yürüdü

ABD'nin Montana eyaletinde bir dağcı, tırmanış sırasında düşerek vücuduna yürüyüş batbastı (trekking pole) saplanmasına rağmen yaklaşık 16 kilometre yürüyerek kurtulmayı başardı.

Vücuduna yürüyüş sopası saplanan dağcı 16 kilometre yürüdü

Acil servis hemşiresi olan David Cifaldi, 20 Temmuz'da iki arkadaşıyla birlikte eyaletin en yüksek noktası olan 3 bin 902 metre yükseklikteki Granite Peak zirvesine tırmandığı sırada kayalarda ayağı kayarak düştü. Cifaldi, düşme esnasında elindeki batonlardan birinin üzerine saplandığını belirtti.

Batonun sol kolunun altından girip sırtının alt kısmından çıktığı, ancak şans eseri hayati organlara denk gelmediği bildirildi.

Aynı zamanda yara bakımı uzmanı olan Cifaldi, hemşirelik bilgisinin devreye girdiğini ve durumunu değerlendirdikten sonra organlarının zarar görmediğini anladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte uydu iletişim cihazı üzerinden yetkililere haber veren Cifaldi, yardım ekibini beklemek yerine kendi imkanlarıyla aşağı inmeye karar verdi.

Cifaldi, gövdesine saplanan batonla birlikte yaklaşık altı buçuk saat süren bir yürüyüşün ardından patika başlangıcına ulaştı.

Patikadan sonra arkadaşları tarafından hastaneye götürülen dağcının vücudundaki baton ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cifaldi, birkaç santimetre farkla daha kötü bir senaryodan kurtulduğunu ve kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Cifaldi ve arkadaşları, sağlık durumunun tamamen düzelmesinin ardından yarım kalan zirve tırmanışını tamamlamayı planlıyor.

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