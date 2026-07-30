Avustralya'dan Telegram'a terör içeriği davası

Avustralya e-Güvenlik Komiseri Julie Inman-Grant, Telegram'ın Çevrim İçi Güvenlik Yasası kapsamındaki güvenlik yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 54,6 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Inman-Grant, platformun resmi uyarılara rağmen yakın tarihteki aşırılık yanlısı şiddet eylemleriyle bağlantılı içerikleri uzun süre yayında tuttuğunu belirtti. Hiçbir platformun yasaların üzerinde olmadığını vurgulayan Inman-Grant, bu durumun herkesi endişelendirmesi gerektiğini ifade etti.

54,6 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası gündemde

Açıklama, Rusya'nın Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u Ukrayna istihbarat servisinin terör faaliyetlerine aracılık etmekle suçlamasından bir gün sonra geldi. Durov, 2024 yılında Fransa'da da uygulamadaki yasa dışı faaliyetleri engellemediği suçlamasıyla soruşturmaya uğramış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

e-Güvenlik Komiseri Inman-Grant, kurumunun Mart 2024'te Telegram'ın terör ve aşırılık yanlısı içeriklerle nasıl mücadele ettiğine dair inceleme başlattığını ancak platformun beş ay boyunca yanıt vermediğini dile getirdi.

Platformun daha sonra iletişime geçtiğini aktaran Inman-Grant, Telegram'ın aşırılık yanlısı içeriklerin kolayca bulunabildiği hoşgörülü bir ortama izin vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Platform radikalleşmeyi normalleştiriyor iddiası

Inman-Grant, söz konusu durumun kullanıcıları duyarsızlaştırdığını, aşırılıkçılığı normalleştirdiğini ve radikalleşmeye zemin hazırladığını belirtti. Platformun zaman zaman saldırıların planlanması amacıyla da kullanıldığını ileri sürdü.

Telegram sözcüsü ise terörle mücadele konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini bildirerek iddiaları reddettiklerini ve mahkemede savunma yapacaklarını açıkladı.

Platformda erişilebilir durumda olduğu iddia edilen içerikler arasında 2019 Christchurch cami saldırısı, Mayıs 2022 Buffalo saldırısı ve terör örgütlerinin infaz videoları bulunuyor.

Inman-Grant, dijital platformların toplumu koruma sorumluluğunu yerine getirmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çekti. Avustralya'nın Telegram gibi platformlara lisans vermediğini belirten Inman-Grant, hizmetin durdurulması için federal mahkemeye başvurma yetkilerinin bulunduğunu ancak bu yetkiyi henüz kullanmadıklarını aktardı.

Avustralya e-Güvenlik Kurumu, çocuk istismarı ve terör içerikleriyle mücadeleye ilişkin sorulara süresi içinde yanıt vermediği gerekçesiyle Şubat 2025'te de Telegram'a 1 milyon Avustralya doları ceza kesmişti.