Avrupa alarmda: Tarihin en büyük orman yangınları

Girit'te şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi üzerine çok sayıda köy tahliye edildi. Adanın batısındaki Resmo bölgesinde yangının hızlı ilerlemesi sonucu mahsur kalan 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

Diğer itfaiyeci ise Peloponez'in güneyindeki Yithio liman kenti yakınlarında bilinci kapalı halde bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

İspanya ve Fransa'da ise yaz mevsiminin dördüncü sıcak hava dalgası başladı. İtfaiye ekipleri, yeni kontrol altına alınan büyük orman yangınlarının yeniden parlamasını önlemek için çalışmalarını sürdürecek.

Görgü tanıkları, Girit'te çok sayıda yangının çıktığını ve hızla yayıldığını, en kötü yangın cephesinin 15 kilometreye kadar ulaştığını aktardı. 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği dağ köyü Krya Vrysi'deki sakinler ve turistler bölgeden tahliye edildi.

Krya Vrysi sakini Chrissa Gioukaki, rüzgarın çok şiddetli olduğunu ve alevlerin devasa boyutlara ulaştığını ifade etti.

Orman yangınları Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de etkili oluyor. Ege Denizi'ndeki Paros ve Midilli adaları ile Yunan ana karasının güneyindeki Trifylia kasabasında da yangınlar çıktı.

İspanya'da tarihin en büyük yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid yakınlarındaki orman yangınını söndürmek için önlerindeki saatlerin belirleyici olacağını söyledi. Sanchez, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar riski nedeniyle çalışmaların tedbirle sürdürüldüğünü kaydetti.

Madrid'in 150 kilometre batısındaki Avila eyaletine bağlı Burgohondo'da 43 bin hektardan fazla alan yandı. Söz konusu yangın, İspanya tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde bu yıl yanan toplam alan ise 207 bin hektarı aştı.

İtfaiye operasyonlarını yöneten ekipten Francisco Bolanos, yangının gece boyunca ilerlemediğini ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle yeniden başlama riski bulunduğunu, 180 kilometrelik hattın sabitleştirilmesine odaklanıldığını duyurdu.

Yetkililer; Toledo, Madrid, Avila ve Castellon bölgelerindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından binlerce kişinin evlerine dönmesine izin verdi. Sadece Madrid bölgesinde 24 bin kişinin evine dönebileceği bildirildi.

Evlerine dönenler arasında, Madrid'in batısındaki Navas del Rey ve Chapineria kasabalarının sakinleri de yer aldı. Chapineria Belediye Başkanı Lucia Moya, yangının sonuçlarının çok ağır olduğunu, birçok sakinin evini ve işini kaybettiğini ifade etti.

Valencia'nın kuzeybatısındaki Vall d'Uixo'da ise bir yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, küresel ısınma dünya genelinde sıcaklıkları artırırken Avrupa, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınarak en hızlı ısınan kıta konumunda bulunuyor. Bu durum yaz sıcak hava dalgalarının artmasına, su kaynakları üzerindeki baskının yükselmesine ve daha şiddetli orman yangınlarına yol açacak.

Fransa ve Portekiz'de alarm seviyesi yüksek

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde en büyük yangınların kontrol altında tutulduğu açıklandı ancak yetkililer kuru rüzgarlar ve 41 dereceye ulaşan sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

Le Barp Belediye Başkanı Blandine Sarrazin, bölgede çıkan yeni yangınların ardından durumun zorlaştığını belirterek herkesin tedbirli olması gerektiğini söyledi. Gironde ve Landes dahil 16 bölgede turuncu sıcak hava dalgası alarmı uygulandığı bildirildi.

Fransa'da füze ve roket üretimi yapılan tesislerin de yer aldığı savunma ve havacılık sanayisine ait kritik alanları korumak amacıyla özel önlemler alındı.

İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde, Almeria'daki yangında ağır yaralanan bir kadın hastanede hayatını kaybetti. Almeria'daki yangınlarda aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Portekiz'in kuzeydoğusundaki Vila Real bölgesinde de yangınlar devam ediyor. Sivil savunma yetkilileri, Valpacos kasabası yakınlarındaki su arıtma tesisi ve gaz deposunun koruma altına alındığını açıkladı.