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Türkiye
DHA 31.07.2026 07:18

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi.

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

Aydın'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

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