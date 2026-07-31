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Dünya
ABC News 31.07.2026 07:30

SpaceX roketinin parçası Ay'a çarpmak üzere

SpaceX'in fırlattığı Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesi, 5 Ağustos'ta saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a çarpacak.

SpaceX roketinin parçası Ay'a çarpmak üzere

Astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray tarafından tespit edilen olayın, 5 Ağustos günü saat 09.34 civarında Ay'ın batı kısmındaki Einstein kraterinin yakınlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarından araştırmacı Benjamin Fernando, çarpışma anında roket parçasının buharlaşacağını, bir ışık parlaması ile toz ve krater materyalinden oluşan bir püskürme bulutu yaratacağını ifade etti.

Söz konusu roket parçası, 15 Ocak 2025 tarihinde Firefly Aerospace'e ait "Blue Ghost 1" ve ispace şirketine ait "Resilience" adlı Ay araçlarını taşıyan fırlatma sırasında görevi tamamlandıktan sonra yörüngede bırakılmıştı.

Bilim insanları için kalibrasyon fırsatı

Araştırmacılar, kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu nesnenin çarpışmasını, doğal göktaşı çarpmalarını incelemek için kullanılan tekniklerin sınanacağı bir kalibrasyon fırsatı olarak değerlendiriyor. Oluşacak toz bulutunun ölçülmesiyle Ay'ın o bölgesinin yapısına dair veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Uzmanlar ayrıca bu tür verilerin, ilerleyen yıllarda kurulması planlanan kalıcı Ay üsleri ve astronotların güvenliği açısından riski analiz etmek için de önem taşıdığını vurguluyor.

Gündüz tarafında kalması nedeniyle çıplak gözle görülmeyecek olan çarpma anı için amatör ve profesyonel astronomların teleskoplarla gözlem yapması çağrısında bulunuldu.

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