Oğlu okulda saldırı düzenleyen baba, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Cezanın açıklanması, 4 Eylül 2024'te meydana gelen saldırıyı gerçekleştiren oğlu Colt Gray'in şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Suçunu kabul eden 16 yaşındaki Colt Gray, saldırının yaşandığı tarihte 14 yaşındaydı.

Barrow Bölge Üst Mahkemesi Yargıcı Nicholas Primm, kararı açıklarken Colin Gray'in bir ebeveyn olarak başarısız olduğunu ifade etti. Yargıç Primm, kasıt içermeyen ihmal suçlarını cezalandırmanın hukuki açıdan zorluğuna dikkat çekerek kararın duygulardan bağımsız bir şekilde verildiğini aktardı.

Mart ayında yapılan duruşmalarda jüri, baba Colin Gray'i 14 yaşındaki öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo'nun ölümleriyle ilgili olarak ikinci derece cinayet, öğretmenler Richard Aspinwall ve Cristina Irimie'nin ölümleriyle ilgili olarak ise taksirle adam öldürme suçundan suçlu bulmuştu. Sanık ayrıca çocuklara eziyet ve tehlikeli davranışlarda bulunmakla da itham edilmişti.

Savcılık kaynakları, babanın yarı otomatik tüfeği, mühimmatı ve aksesuarları oğluna Noel hediyesi olarak aldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, saldırganın yatak odasında 2018 yılında Florida'daki bir okulda kitlesel katliam gerçekleştiren Nikolas Cruz'a ait fotoğrafların bulunduğu ve ruhsal durumunun olay öncesindeki haftalarda kötüleştiği tespit edildi.

Savunma avukatı Brian Hobbs, 10 yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik talep ederek oğul Colt Gray'in ruhsal durumunu ailesinden gizlediğini öne sürdü. Savcı Brad Smith ise babanın göz göre göre gelen riskleri göz ardı ettiğini ve oğluna saldırıyı gerçekleştirmesi için gereken aracı bizzat verdiğini vurguladı.

ABD'de son yıllarda okul saldırılarında ebeveynlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar artış gösteriyor.

2021 yılında Michigan'daki Oxford Lisesinde meydana gelen saldırının ardından saldırganın anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de taksirle adam öldürme suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.