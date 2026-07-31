ABD'nin Afrika haritası sosyal medyada viral oldu

Rio de Janeiro'da düzenlenen AIDS 2026 Konferansı'nda, ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sağlık anlaşmalarına ilişkin sunum sırasında gösterilen harita tepkilere yol açtı. İncelemelerde, sunumda kullanılan görselde OpenAI araçlarıyla oluşturulduğunu gösteren bir yapay zeka filigranının bulunduğu tespit edildi. OpenAI firması konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaşanan karmaşadan dolayı "tüm sorumluluğun üstlenildiği" kaydedildi. Hatanın, sunum öncesinde bir personel tarafından slaytların aceleyle değiştirilmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Hatayla dolu haritada, ABD'nin asker konuşlandırdığı Nijerya Sahra Çölü'nde denize kıyısı olmayan bir ülke olarak gösterildi. Güneydoğu Afrika'daki Mozambik Afrika Boynuzu'na taşınırken, Batı Afrika'daki Fildişi Sahili ise kıtanın tam aksi yönündeki doğu tarafına yerleştirildi.

Haritanın görselleri ilk olarak AIDS uzmanı Emily Bass tarafından yayımlandı ve profesyonel ağlarda binlerce kez görüntülendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, slaydı hazırlayan ve onaylayan kişilerin Afrika ülkelerinin yerlerini bilmediğini ve kontrol etme gereği duymadığını vurguladı.

Konferanstaki sunumu, ABD’nin AIDS'le Mücadele Acil Durum Planı'nı (PEPFAR) yürüten üst düzey sağlık temsilcisi Jeff Graham gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, harita krizine rağmen konferanstaki görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Afrika'daki ortaklarla AIDS ile mücadele kararlılığının devam ettiğini açıkladı.