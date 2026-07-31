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Dünya
AA 31.07.2026 08:10

Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun anlaşmaya vardığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun "tarihi" bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi.

Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun anlaşmaya vardığını açıkladı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun bugün önemli bir anlaşmaya vardığını ilan etti.

Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bölgeden çekilmesi konusunda ise Trump, şunları kaydetti:

"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." ifadesine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

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