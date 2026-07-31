Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.07.2026 05:25

Jandarmanın sağlık personeli temini için SBÜ'ye 30 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine 30 öğrenci alımı yapılacak.

Jandarmanın sağlık personeli temini için SBÜ'ye 30 öğrenci alınacak
[Fotograf: AA]

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 1'i kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
Eğitim Jandarma Genel Komutanlığı ÖSYM Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:28
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
03:40
Fransa ve İspanya'da 'yangına yatkın' hava koşulları riski arttı
01:55
İtalya ve İspanya arasında 'Schengen İspanya'ya kapatılsın' krizi
01:41
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi
01:32
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükseldi
00:54
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Birgün sineklerinin kısa ömürlü yolculuğu
Birgün sineklerinin kısa ömürlü yolculuğu
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ