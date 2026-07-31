İletişim Başkanlığından orman yangınları açıklaması

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarların etkili olduğu 29 Temmuz'dan bu yana 133'ü orman dışı olmak üzere toplam 206 yangına müdahale edildiği kaydedildi. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın dahil olmak üzere bu yangınların 202'sinin tamamen kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

4 noktada mücadele sürüyor

Mevcutta devam eden 4 yangındaki son duruma ilişkin detayların yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altında olup, tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. Aydın/Çine’de ise dün öğleden sonra başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ile mücadele şiddetli rüzgardan dolayı zorlaştı. Ancak burada da ekipler yangını bir an evvel kontrol altına almak için oldukça çetin bir mücadele veriyor.

Dev hava ve kara gücü sahada

Yangınlarla mücadele kapsamında sahada görev yapan personel ve araç kapasitesine ilişkin rakamların da paylaşıldığı açıklamada, OGM'nin 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA, 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle görev yaptığı belirtildi. Ekiplerin 1600'ü aşkın noktada 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğu vurgulandı.

10 il için kritik uyarı

İletişim Başkanlığı, bugün beklenen yüksek hava sıcaklığı ve rüzgar hızı nedeniyle 10 il için özel bir uyarıda bulundu. Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin olası orman yangınlarına karşı azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.