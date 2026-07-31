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Türkiye
DHA 31.07.2026 16:01

Düğün konvoyunda yol kapatmaya 695 bin lira ceza

Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 lira ceza kesildi.

Düğün konvoyunda yol kapatmaya 695 bin lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi 17’nci Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34’üncü Cadde'de düğün konvoyunun yolu kapatıp trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi ile 7 araç tespit edildi.

Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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Mersin Trafik Cezası
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