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Gündem
AA 31.07.2026 16:28

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 27 Eylül'de yapılacak
[Fotograf: AA]

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yargı sisteminin insan kaynağını güçlendirmeye yönelik sınav takviminin netleştiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sınav ilanının Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlandığını belirterek şunları kaydetti;

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvurular, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak; bu süre içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylara 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacaktır.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sağlayacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

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