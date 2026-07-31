İspanya'daki göçmen krizinin arkasında işgalci İsrail mi var?

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son 24 saatte yaşanan kitlesel düzensiz göç hareketi, yalnızca sınır güvenliğini değil, Madrid ile Tel Aviv arasındaki diplomatik gerilimi de yeniden gündeme taşıdı.

İspanyol yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 60 bin kişinin Fas'tan Ceuta'ya yüzerek veya yürüyerek geçtiğini açıkladı. Madrid yönetimi bölgeye asker sevk ederken, sosyal medyada göç dalgasının zamanlaması ile İsrail-İspanya ilişkileri arasında bağlantı kuran çok sayıda paylaşım yapıldı.

Kriz başlar başlamaz İsrail’den açıklama geldi

Göç krizinin ardından soykırımcı İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon da İspanya'yı hedef aldı.

Danon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e vaaz verme fırsatını asla kaçırmayan İspanya, göç politikası nedeniyle Ceuta'da olağanüstü hal ilan etti" ifadelerini kullandı.

İspanya'dan dikkat çeken yanıt

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise Danon'un paylaşımına sosyal medya üzerinden karşılık verdi.

Puente, "Evet, İsrail'den gelen açıklamalarla Ceuta'da olanlar netleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Doğrudan bir suçlamada bulunmayan Puente'nin açıklaması, İspanya kamuoyunda İsrail'in krizde rolü bulunduğuna ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

İspanyol siyasetçi ve yorumculardan peş peşe iddialar

Tartışmalar yalnızca hükümet yetkilileriyle sınırlı kalmadı.

Yorumcu Carolina Alonso, göç krizinin Fas üzerinden, İsrail'in desteğiyle yürütüldüğünü öne sürdü.

Katalan Cumhuriyetçi Solu (ERC) Meclis Grup Sözcüsü Gabriel Rufián ise göç krizinin İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirerek, konunun siyasi kutuplaşmanın ötesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol yorumcu Ruben Gisbert ise Fas'ın Ceuta ve Melilla üzerindeki söylemlerini, Sanchez hükümetinin İsrail'e karşı tutumunu sertleştirmesinin ardından artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail - İspanya gerilimi

Gazze'de yaşananlar nedeniyle İspanya, Avrupa'da işgalci İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'deki saldırıları uluslararası hukuk açısından sert ifadelerle eleştirirken, Madrid yönetimi Filistin Devleti'ni tanıdı ve İsrail'e yönelik silah ambargosu da dahil çeşitli yaptırım kararları açıkladı.

İşgalci İsrail’in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İspanya'nın tutumunu sert sözlerle hedef aldı. Netanyahu, Madrid yönetiminin attığı adımların sonuçları olacağını belirten açıklamalar yaptı.