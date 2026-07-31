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Gündem
TRT Haber 31.07.2026 22:09

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya, Muğla Fethiye-Yeşilüzümlü mahallesi ve İzmir Foça yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

"Kahramanlarımızın alevlere karşı savaşı sürüyor" ifadelerini kullanan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Antalya / Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık.  Muğla / Fethiye-Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir / Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir / Gömeç ve Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın / Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir / Susurluk’ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."

Bakan Yumaklı, yeşil vatanı yangınlara karşı 7/24 savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

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