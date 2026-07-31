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TRT Haber 31.07.2026 18:55

CHP'de 12 il başkanlığına atama yapıldı

CHP'de Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.

CHP'de 12 il başkanlığına atama yapıldı

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