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HABER GİRİŞ
31.07.2026 18:55
, 31.07.2026 19:09
CHP'de 12 il başkanlığına atama yapıldı
CHP'de Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
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