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Türkiye
TRT Haber 31.07.2026 19:10

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan geminin Kanlıca önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin 22 bin ton demir cevheri yüklü olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre boyundaki 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır."

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