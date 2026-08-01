Milli Savunma Üniversitesi 10'uncu yılını kutluyor

Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu, milli iradeye saygılı, vatan ve millet sevgisiyle yetişen nitelikli subay ve astsubayları ülkemize kazandıran Milli Savunma Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 10'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video klip de yer aldı.

Söz konusu videoda, üniversitenin yolunun Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan milli bir yol olduğu vurgulandı.

Videoda, 46 dost ve kardeş ülkeden 3 bin 429 subay ve astsubay dahil olmak üzere, 67 bin 773 öğrenci ve kursiyer subayın mezun edildiği bilgisi verildi.

Üniversitenin bünyesinde 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 astsubay meslek yüksekokulu ve yabancı diller yüksekokulunun yer aldığına ilişkin bilgi de verilen videoda, nitelikli subay ve astsubayların MSÜ'den mezun olduğu ifade edildi.

Hain darbe girişiminin ardından kuruldu

Milli Savunma Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, 31 Temmuz 2016'da kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluştu.

Rektör Afyoncu, 10 yıllık süreci kaleme aldı

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 10 yıllık süreci kaleme aldığı, "Türk Askeri Eğitim ve Öğretiminde Yeni Dönem: Milli Savunma Üniversitesi" başlıklı makalesinde anlattı.

Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2016 tarihli ve 2016/97 sayılı kararıyla Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne atandığını hatırlatan Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Rektör olarak atanmamdan sonra hızla askeri okulları gezip, eğitim-öğretime bir an önce başlayabilmek için Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımız ile birlikte çalışmalara başladık. FETÖ'nün askeri eğitimdeki yapılanmasının yaygınlığından dolayı bütün askeri okul öğrencileri sivil üniversitelere nakledilmişti. Misafir Askeri Personel (MAP) dediğimiz dost ve kardeş ülkelerden gelen öğrencilerin bir kısmı ülkelerine dönerken, bir kısmı henüz dönmemişti. Rektör olarak atanmamdan 27 gün sonra Milli Savunma Bakanlığının da onay vermesiyle, ülkemizde kalmış olan dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri öğrenci ve kursiyer subaylarla 31 Ekim'de Milli Savunma Üniversitesi eğitim-öğretime başladı."

Askeri okulların öğretim elemanlarının önemli bir kısmının FETÖ iltisaklısı olmasından dolayı kuruluş aşamasında yaşanan öğretim elemanı eksikliği sebebiyle sivil üniversitelerden gelen akademisyenler ve emekli askerlerle eğitim yapıldığını aktaran Afyoncu, şöyle devam etti:

"14 Kasım 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Savunma Üniversitesinin Rektörlüğe bağlı idari ve akademik birimleri teşkil edildi. Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında, profesyonel askeri öğretim kurumlarının hepsi bir araya getirildi. Eğitim-öğretim faaliyetlerini Kuvvet Komutanlıklarının farklı birimlerine bağlı olarak sürdürmekte olan Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesine bağlandı."

Prof. Dr. Afyoncu, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı personelin ihracı sonrasında TSK'da subay ve astsubay kadrolarında büyük bir azalmanın olduğunu hatırlatarak "Bu manada TSK'nın en çok ihtiyaç duyduğu genç subay ve astsubayların temini için planlar yapıldı. Kasım 2016'da üniversitelerden yatay geçişle öğrenci alınması için harekete geçildi. Alınan öğrenciler 13 Şubat 2017'de Hava Harp Okulu, 13 Mart 2017'de ise Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulunda eğitim-öğretime başladılar. Ayrıca Astsubay Meslek Yüksekokullarının 2. sınıflarına da 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde başlamak üzere sivil meslek yüksekokullarından yatay geçişle öğrenci alındı." ifadelerini kullandı.

Askeri eğitimler artırıldı

FETÖ mensuplarının askerlikle ilgili teorik ve pratik birçok eğitimi azalttığı ve bazı askeri dersleri de kaldırdığını tespit ettiklerini belirten Afyoncu, "Tatbiki askeri eğitimin süresi ve teorik askeri derslerin saatleri artırıldı. Kara Harp Okulunda daha önce verilmeyen komando eğitimi okul döneminde verilmeye başlandı. Artık Dağ Komando Okulu'nda yazın komando ihtisas eğitimini başarıyla bitiren Kara Harp Okulu öğrencilerimiz, komando brövesini okuldayken takıyorlar. Hava Harp Okulu öğrencilerimiz ise Dağ Komando Okulu'nda yazın mukavemet kazandırma eğitimi alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Afyoncu, askeri eğitim alanlarının fiziki imkanlarının da geliştirildiğini belirterek yeni atış alanları ilave edildiğini, meskun muharebe eğitim alanı, savunma-savaş simülasyon merkezi, aviyonik sistemler laboratuvarı, aerodinamik laboratuvarı, sanal gerçeklik laboratuvarları, köprü üstü simülatör merkezi ve hızlı atış simülatör merkezleri yapıldığını ifade etti.

Üniversitenin ilk öğrencilerinin eğitime başlamasından itibaren harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında "Demokrasi ve Sivil Toplum" dersinin verildiğini belirten Afyoncu, "Bu derste hem demokrasi ve sivil toplum hem de Türkiye'deki darbeler, muhtıralar ve bunların hem TSK'ya hem ülkemize zararları anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Afyoncu, Deniz Harp Okulunda eğitim botları ve yelkenlilerle yapılan deniz eğitimlerinin de artırıldığını belirterek "Eskiden eğitim botları ile seyir eğitimi sınırlı yapılırken şimdi her öğrenci, her bir dönemde Tuzla'daki eğitim botları ile bir hafta sabah akşam limanda nazari eğitim ve bilfiil seyre çıkıyor. Daha önce genellikle yelken takımı öğrencileri tekneleri kullanırken şimdi her öğrenci haftada 2 saat yelken eğitimi alıyor. Yelken eğitimi zorunlu ders oldu. Açık deniz eğitimi 20 günden 30 güne çıkarıldı. Seyirde geçen süre 10 gün uzatıldı." şeklinde bilgi verdi.

Daha önce Hava Harp Okulu'na öğrenci alınırken uçuş sayılarının 6'ya düşürüldüğünü ve yalnız uçuşun kaldırıldığını hatırlatan Afyoncu, "MSÜ kurulduktan sonra öğrenci seçmelerinde uçuş sayısı 13'e çıkarıldı ve yalnız uçuş ilave edildi. Hava Harp Okulunda bir süredir yapılmayan özendirici uçuşlar üniversite kurulduktan sonra tekrar yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Kurmaylıkta yeni dönem

Prof. Dr. Afyoncu, daha önce Genelkurmay Başkanlığına bağlı Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren dört harp akademisinin kapatılarak yerlerine harp enstitülerinin tesis edildiğini hatırlattı.

Karargah subaylığı ve komuta kurmay eğitimlerinin Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü ve Müşterek Harp Enstitüsü bünyesine alındığını aktaran Afyoncu, şöyle devam etti:

"Daha önce kesintisiz iki sene süreli kurmaylık eğitimi, geçmiş tecrübelerden alınan dersler ve dünyadaki örnekler incelenerek, iki kademeli olacak şekilde bir yarıyıllık Karargah Subaylığı Eğitimi (KARSU) ve iki yarıyıllık Komuta Kurmay Eğitimi adları altında yeniden yapılandırıldı. Bu iki aşamayı başarıyla bitirenler için ise bir dönemlik müşterek komuta kurmay eğitimi tesis edildi. Bu eğitimler için kursiyer öğrenci subay seçme ve yerleştirme sistemi de yenilendi. Böylece daha geniş tabanlı eğitim-öğretim fırsatı üreten bir model amaçlandı. Tabana yayılmış, kademeli ve performans odaklı yeni eğitim sistemiyle, kurmaylık bir imtiyaz olmaktan çıkarıldı. 11 Ekim 2017'de ilk Karargah Subaylığı Eğitimi sınavları yapıldı, 23 Ekim'de ise yenilenen kurmaylık sistemi ile eğitim-öğretime başlandı. Bir yıl sonra ise Karargah Subaylığı Eğitimi’ni görüp, sınavda başarılı olan kursiyer subaylar ile 2 Ekim 2018'de ise Komuta Kurmay Eğitimi başladı. Aynı tarihte Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi de faaliyete geçti."

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, dünyada yaşanan yeni gelişmelerin de dikkatle takip edildiğini belirterek "Askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanır şekilde mezun etmeyi planladık. Bunun için gerekli laboratuvar ve dron eğitim merkezlerimiz kuruldu. Askeri eğitim için Türkiye'de ilk kez eğitim dronu geliştirilip üretildi. Dron eğitimi askeri eğitim programında 84 saatlik zorunlu ders olarak planlandı. Dron eğitim ve tamir atölyeleri kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Astsubay okullarımızda 'İHA Teknoloji Ön Lisans' programı da açıldı." ifadelerini kullandı.

Dron eğitiminin yanı sıra Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda insansız deniz aracı (İDA) eğitimi de verilmeye başlanacağını aktaran Afyoncu, şunları kaydetti:

"Günümüzün en önemli savaş yöntemlerinden olan elektronik harp ve siber güvenliği de gündemimize aldık. Bütün Harp Okullarımız ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızda elektronik harp ve siber savunma laboratuvarları kurup, bu alanlarda uygulamalı eğitim vermeye başlanıldı."