Gömeç ve Aydıncık-Gülnar orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların 162'sinin orman dışında çıktığını belirten Yumaklı, "Hamdolsun, an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık." diye konuştu.

Yumaklı, Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Enerjisini düşürdükleri Aydın-Çine yangınının ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi biçimde zorladı. Bu yangına arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler. An itibarıyla bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı, belki kısmi tütmeler olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. An itibarıyla tehlike oluşturacak bir yangın yok. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı üzere, özellikle İstanbul'dan başlayarak bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde rüzgar uyarısı alıyoruz."

Yumaklı, rüzgarın hem yangınla mücadeleyi zorlaştırması hem de yeni yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı olduğunun altını çizdi.

Bakan Yumaklı, son 3 gündür çok zor bir mücadele gerçekleştirdiklerini ancak dünyadaki emsallerine bakıldığında, çok kısa sürede bu yangınlara müdahale edilerek belirli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

"Acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşmanla" mücadele ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Bu düşmanın ortaya çıkmasında, bütün uyarılarımıza rağmen maalesef insan unsuru bulunuyor." diye konuştu.

"Ormanlarımızda yaşayan sadece bizler değiliz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın, maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı üzere, yangına sebebiyet olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı.

Yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından yaban hayatına kadar oradaki yaşamı yok eden, zaman zaman ormanlarla iç içe bulunan yerleşim yerlerindeki hayatı tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi, hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz."

Uyarıların Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve valilikler tarafından farklı kanallardan yapıldığını belirten Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da teşekkür etti. Yumaklı, baz istasyonlarından sinyal alan tüm cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğini ve bu uygulamanın sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlardan, özellikle uyarı yapılan dönemlerde, açık alanda ateş yakmamalarını ve yangına sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını isteyen Yumaklı, en küçük bir yangın belirtisi görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yumaklı, yangına ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, son 3 günde çıkan 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların büyük çoğunluğunun hızlı müdahaleyle söndürüldüğünü söyledi.

Bakan Yumaklı, süreç boyunca destek veren başta Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara, yangınla mücadele sırasında dezenformasyonla mücadelede destek sağlayan İletişim Başkanlığına, valiliklere, AFAD'a ve sivil toplum kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.