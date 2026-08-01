Orman yangınlarına havadan müdahale yoğunlaştı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan" mücadelesinin kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, başta Balıkesir'in Susurluk ilçesi olmak üzere devam eden yangınlara yönelik çalışmalara ilişkin şu bilgilere yer verildi;

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, başta Balıkesir / Susurluk olmak üzere yurdumuzun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalelerimizi tüm gücümüzle yoğunlaştırdık. Orman kahramanlarımızın gece boyunca yürüttüğü kara mücadelesi ise yeni günde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hava ve kara unsurlarımızın güçlü koordinasyonuyla, yangınları tamamen kontrol altına alana kadar sahadaki nöbetimiz sürecek.