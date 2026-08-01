Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.

Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan "sarı" kodlu uyarıda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM'nin uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova oldu.