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Türkiye
TRT Haber 01.08.2026 09:24

Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor.

Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan "sarı" kodlu uyarıda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

MGM'nin uyarı haritasında sarı renkle işaretlenen ve fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova oldu.

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