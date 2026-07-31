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Türkiye
TRT Haber 31.07.2026 19:10

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını belirtti.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan geminin Kanlıca önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin 22 bin ton demir cevheri yüklü olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sao Tome and Principe bayraklı, 154 metre boyundaki 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Gemi trafiği, kuzey-güney yönündeyeniden açıldı

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, "Hacı Hüseyin" isimli geminin makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde karaya sürüklenirken demir attığı anımsatıldı.

Geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda KURTARMA-8 ve KURTARMA-3 römorkörleri refakatinde, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirlendiği bildirilen açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden açılmıştır." ifadesine yer verildi.

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